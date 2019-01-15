Nijeryalı liderlerden yolsuzlukla mücadelede ortak karar

Genç İlerici Parti (YYP) temsilcisi Egbeola Martins, ülkedeki yolsuzluğu teknoloji ile çözeceklerini dile getirerek, "Nijerya'da yolsuzluk ile mücadelede teknoloji kullanımının çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde özel yolsuzluk bürosu kuracaklarını ifade eden Afebua, "Biz hükümet olarak yolsuzlukla mücadelede gücü bir kişinin eline bırakmayacağız. Yolsuzluk yapanı acımadan adalete teslim edeceğiz." dedi.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) temsilcisi Kazeem Afebua, programda yaptığı konuşmada, ülkedeki yolsuzluğun artmasının nedeninin, Yolsuzlukla Mücadele Dairesinin sadece bir kişinin elinde olmasından kaynaklandığını söyledi.

Batı Afrika Demokrasi ve Kalkınma Merkezi (CDD) tarafından başkent Abuja'daki Town Hall binasında düzenlenen "#BigDebate" programına katılan 5 siyasi parti lideri, seçimleri kazanmaları durumunda yolsuzlukla mücadele edecekleri vaadinde bulundu.

- Ülkenin en büyük sorunu yolsuzluk

CDD Başkanı Hassan İdayat, 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde ülkenin en büyük sorunlarından birinin yolsuzluk olduğunu vurgulayarak, "Bunun için ülkemizi emanet edeceğimiz kişilerin bu sorunla nasıl baş edeceklerini bilmesi çok önemli." diye konuştu.

Ülkenin yolsuzlukla mücadeleyi kurumsallaştırması gerektiğinin altını çizen İdayat, "Yolsuzlukla mücadelede hukukun üstünlüğüne bağlı kalmamamız gerekir." şeklinde konuştu.

Ülkede 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

