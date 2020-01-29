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Nijeryalı öğrenciler Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Nijeryalı öğrenciler Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için dua etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 500 lise öğrencisi Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenler için dua etti.

Nijerya Müslüman Öğrenciler topluluğu (MSSN) ve Darul Erkam Vakfı tarafından başkent Abuja'da organize edilen "2020 Gençlik Konferansı"na katılan eğitimci Nasırudden Ghanaian, AA muhabirine açıklama yaptı.

Vakıf çalışmalarıyla tanınan Ghanaian, "500'den fazla öğrenci ile buradayız. Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı yardımları anlattık ve sonrasında hep beraber Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenler için dua ettik." dedi.

Nijerya'da bir devlet lisesinde olduklarını ifade eden Ghanaian, "Buradan Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Türkiye'de olan depremi duyduk ve üzüldük. Lise öğrencileriyle ölenlere rahmet, kalanlar için ve özellikle hastanede kalan hastalar için acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Aslen Ganalı olan Ghanaian, "Gana'daki ilk kuyumuzu Elazığ'dan gelen yardımlarla açmıştık. Türklerin Afrika'dan beklediği en önemli şeylerden biri de dua ve burada Türkiye için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ nijerya

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