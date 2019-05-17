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Nijeryalı öğrenciler Türkiye'de eğitim görmek için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Temsilcisi Yener Yavuz: - "Türkiye'de mezun olan adaylar Nijerya'da önemli bir yere geldiklerinde hem Türkiye'ye hem de ülkenin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" - Nijeryalı öğrenci Okonko Uche Joy: - "Nijerya'da çok fazla salgın hastalık var ve buna çözüm bulmak için eczacılık okumak istiyorum. Kaliteli eğitim için Türkiye'nin doğru adres olduğunu tespit ettim"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yürüttüğü Türkiye Bursları programına başvuran Nijeryalı öğrencilerin sınavları başladı.

YTB Temsilcisi Yener Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğrenim görmek için yaklaşık 2 bin 100 kişinin başvurduğunu söyledi.

Nijeryalı öğrenci için Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen sınav ve mülakatlarla ilgili Yavuz, "4 gün sürecek mülakatların sonucunda lisans, yüksek lisans ve doktora alanında 120 öğrenci seçilecek." dedi.

Yavuz, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Türkiye'de mezun olan adaylar Nijerya'da önemli bir yere geldiklerinde hem Türkiye'ye hem de ülkenin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye burslarını kamu diplomasisinin bir aracı olarak gördüklerini dile getiren Yavuz, "Mümkün olduğunca Nijeryalı öğrencileri mezun ederek bağlarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'da eczacılık lisansı yapmak isteyen Okonko Uche Joy, YTB'nin burs imkanlarından Türkiye'de eğitimine devam eden arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı.

Joy, Türkiye'nin kaliteli eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, "Nijerya'da çok fazla salgın hastalık var ve buna çözüm bulmak için eczacılık okumak istiyorum. Kaliteli eğitim için Türkiye'nin doğru adres olduğunu tespit ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin misafirperver olduğunun altını çizen Joy, "Türkiye hakkında arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Oradaki insanlar diğer ülkeler gibi ayrım yapmıyorlar ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mülakat ve sinav nijerya YTB

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