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Nijeryalı şahıs Esenyurt'u birbirine kattı! Önce çıplak ayakla koştu, sonra...

02.08.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta meydana gelen olayda Nijeryalı bir kişi ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçirdiği söylenen adam önce çıplak ayakla koştu ardından yoldan geçen arabanın üzerine çıktı. Arabanın camı kırılıp tavanı çökerken söz konusu kişi gözaltına alındı.

Nijeryalı şahıs Esenyurt'u birbirine kattı! Önce çıplak ayakla koştu, sonra...

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan Nijerya uyruklu T.D isimli şahıs çıplak ayakla sokaklarda bağırarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, T.D’yi sakinleştirip durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Caddeye atlayan şahıs, seyir halinde ilerleyen aracın üzerine çıkarak önce ön camını patlattı daha sonra tavanını çökertti. Yol boyu koşan T.D’yi hasar gören araçtaki vatandaşlar yakalayarak darp etti. Olayı gören esnaf ise polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı, gözaltına alarak karakola götürdü.

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SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, Afrikalı gencin bir anda caddeye atlayıp aracın üstüne çıktığı o anlar şoke etti. Araçta maddi hasar yaşanırken, sürücüsü ise bir süre şoku atlatamadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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