ABD'de yaşayan Nijerya asıllı Osundairo Kardeşler, vücut geliştirme ile uğraşıyor, bu alanda eğitmenlik veriyor.

Nijeryalı vücutçu dehşeti

İki kardeş zaman zaman vücut geliştirme yarışmalarına katılıyor.

27 yaşındaki Olabinjo Osundairo ve 25 yaşındaki Abimbola Osundairo kardeşler şu sıralar planlı saldırı iddiaları ile gündemde.

Osundairo Kardeşler, ABD'nin Şikago eyaletinde oyuncu Jussie Smollett'e saldırdığı şüphesiyle Nijerya dönüşü geçtiğimiz çarşamba günü Şikago O'Hare Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

29 Ocak'ta meydana geldiği belirtilen olayda iki kardeş, ünlü yıldıza saldırı suçlamalarını reddetmişti.

Daha önce de çeşitli suçlara karıştığı belirlenen vücut geliştirme sporcusu kardeşler polis sorgusunun ardından geçtiğimiz cuma günü serbest bırakılmıştı.

Smollett kendisine saldıran kişileri tanımadığını söylemişti.

Fakat darp ihbarı ile ilgili bazı ilginç bilgilere ulaşıldı.

Osundairo Kardeşler'in, oyuncu Smollett ile Instagram'da karşılıklı takipleştiği, arkadaş olduğu ve Smollett'in yaşadığı binadaki spor salonunu kullandığı tespit edildi.

Instagram hesapları mercek altına alınan kardeşlerin, Smolett'in yaşadığı lüks binadaki spor salonunda farklı zamanlarda fotoğraflar paylaşması dikkat çekti.

Osundairo Kardeşler'in avukatı, müvekkillerinin ayrıca Smollett'in rol aldığı The Empire dizisinde de ufak bir sahnede oynadığını ve Smollett ile arkadaş olduğunu söyledi ve kanıt olarak dizide rol aldıkları bir sahnenin fotoğrafını gösterdi.

Olaya dair ilginç bilgiler Amerikan basınında geniş yer buldu.

Smollett, tespit edilen bilgiler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Olabinjo Osundairo 2012 yılında ağır cezasyı gerektiren müessir fiil suçlamasıyla yargılanmış, 2 yıl hapis cezası almış fakat şartlı olarak tahliye edilerek 674 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Ortaya atılan bir diğer yeni iddiaya göre Smollett, Nijeryalı kardeşlere kendisine kemer ve ağartıcı kimyasalla saldırmaları için 3 bin 500 dolar ödeme yaptı.

Olayı araştıran yetkililer, Smollett'in Osundairo Kardeşler'den şiddet gördüğü şikayetiyle başvurduğu fakat kendisine saldırdığını söyleyen kişileri tanıdığı için bir süre sonra şikayetini geri çektiğini söyledi.

Kardeşlerden birinin Smollett'in spor eğitmeni olduğu öğrenildi.

Smollett şiddet gördükten dört gün sonra, ırkçı ve homofobik bir saldırıya maruz kaldığını söylemiş ve kardeşlerin, boynundan ip doladığını ve bilmediği bir kimyasalı üzerine döktüğünü öne sürdü.

Yapılan araştırmalarda bahsi geçen ipin Smollett tarafından 25 Ocak'ta yapılan ödeme kullanılarak Osundairo Kardeşler tarafından satın alındığı kesinleşti.

Kardeşlerin saldırı olduğu iddia edilen olayda kırmızı şapka taktıkları detayına yer verildi.