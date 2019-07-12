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Nijeryalı yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

Nijeryalı yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da, yetim öğrencilere giysi ve gıda yardımında bulundu.

Darul Erkam Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yakup Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abuja'nın farklı yerlerinde yaklaşık 300 yetim öğrenciye yardım ettiklerini belirterek, "İstanbul'dan bize verilen emanetleri teslim ettik. Bunun mutluğu içindeyiz." dedi.

Albayrak, "Abuja'ya, yetimhaneleri, Kuran kurslarımızı ve okullarımızı ziyaret etmeye geldik. Burada çok değişik duygular içindeyiz. Bunlar içinde hüzün, mutluluk ve şaşkınlık var. Anlatılamayacak duygular ama elhamdulillah iyi ki buradayız." ifadesini kullandı.

İki yetimhaneyi ziyaret ettiklerini dile getiren Albayrak, "Bunlardan birisi henüz el atmadığımız ama daha yeni buluştuğumuz bir yetimler grubuydu. Orada yaklaşık 100-150 yetim çocuğa gıda ürünleri dağıttık, ikinci durağımızda ise daha önce Darul Erkam Vakfımızın ulaştığı ve destek olduğu yetimhaneyi ziyaret ettik. Burada her şeyin eskisine göre çok daha iyi olduğunu gördük." diye konuştu.

Yetim öğrencilerden 16 yaşındaki Adamu Ya'u da "Bugün Türkiye'den misafirlerimiz geldi. Onlar bizim ailemiz gibi oldular, ne zaman ziyaret etseler bizi mutlu edecek şekilde geliyorlar. Bugün bize kıyafet getirdiler. Çok teşekkür ederiz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Türk hayırsever yardım

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