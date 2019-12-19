Nijeryalılar, Türkiye ile ilmi ve kültürel ilişkileri artırmak istiyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijeryalı alim ve akademisyenler, Nijerya halkının, Türkiye'yi ve halkını çok sevdiğini kaydederek Nijerya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artırılmasını istediklerini açıkladı. Nijeryalılar, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Türkiye'yi yakından takip ediyor. Ülkede İslam dininin en önemli merkezlerinden Kano eyaletindeki Müslümanlar, İstanbul'u İslam tarihi açısından önemli bir merkez olarak görüyor. Kano eyaletinin önde gelen ailelerinden Kabara ailesinin lideri Şeyh Karibullah Kabara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk halkıyla Osmanlı döneminden beri yakın ilişkilerimiz mevcut." dedi. Kabara, Nijerya halkının Türkiye'yi ve halkını çok sevdiğini kaydederek "Nijeryalılar olarak Türkiye ile ilmi ve kültürel ilişkileri artırmak istiyoruz." diye konuştu. Nijerya devleti tarafından ülkedeki Kadiri tarikatının lideri olarak kabul edilen Şeyh Kabara, babası Şeyh Nasirullah Kabara'nın 1992 yılında vefatının ardından Kadiri cemaatinin lideri oldu. Kendisi ayrıca Kano eyaletindeki Şeyh Nasır Kabara Araştırma Merkezinin müdürlüğünü yürütüyor.

- "Osmanlılar, İslam'ın yayılan ruhudur" Kabara, Osmanlı devletiyle ilgili düşüncelerini dile getirerek "Osmanlılar, İslam'ın yayılan ruhudur, onlar buraya kadar geldiler ancak bunlar çok yazılmadığı için bilinmiyor ve sömürgecilerin gelişiyle bu ilişkilerin hepsi bozuldu." ifadelerini kullandı. Babasının Türkiye ile ilgili kendisine birçok şey anlattığını dile getiren Şeyh Kabara, halkın Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi. Kabara, Türkiye'de sufi İslam geleneğinin güçlü olduğuna dikkati çekerek "Nijerya'ya İslam, sufi Müslümanlar ile geldi ve İslam'ın daha sağlam durabilmesi için onlar mücadele verdi. Sokoto Halifeliğinin kurucusu Osman Dan Fodio önemli bir sufi liderdir." değerlendirmesinde bulundu. Nijerya'nın da Türkiye gibi sufi bir ülke olduğunu kaydeden Kabara, "Biz, iki ülke arasında sufilik üzerinden ilişkilerimizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kabara, Nijeryalıların, Türklere çok olumlu baktığını belirterek "Özellikle İslam dünyasında Türkiye Cumhurbaşkanının oynadığı rol çok önemli. Bugün Nijeryalılar, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı Müslüman lider olarak görüyor. Çünkü onun düşünceleri ve hareketleri, dünya Müslümanlarına sahip çıktığını gösteriyor." şeklinde konuştu.