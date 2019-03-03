Nijerya'nın Kano eyaletinde yangın: 6 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kano eyaleti polis sözcüsü Haruna Abdullahi, eyalete bağlı Tarauni bölgesinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Abdullahi, yangında 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Abdullahi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

