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Nijerya'nın Kano eyaletinde yangın: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 00:51 | Son Güncelleme

Nijerya'nın Kano eyaletinde yangın: 6 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kano eyaleti polis sözcüsü Haruna Abdullahi, eyalete bağlı Tarauni bölgesinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Abdullahi, yangında 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Abdullahi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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