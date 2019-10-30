Nijerya'nın köylerine Çin destekli dijital uydu sistemi

Afrika'nın birçok ülkesinde yatırımı olan Çin, Nijerya'da yaklaşık 20 bin eve dijital uydu sistemi kuracak.

Çin merkezli elektronik ve medya şirketi StarTimes Batı Afrika Müdürü David Zhang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın bin köyüne dijital uydu sistemi kuracaklarını söyledi.

Zhang, dijital uydu sistemi projelerinin başarılı şekilde yürütülmesi için yerel liderler ve halkla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 20 bin evin dijital uydu sistemine kavuşacağını kaydeden Zhang, dijital uydu sistemi sayesinde Boko Haram örgütünün güçlü olduğu Borno eyaleti dahil ülkenin en uzak yerlerinde yaşayan Nijeryalılara hem yerel hem de uluslararası kanalları izleme imkanı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Ülkenin yarısının elektrik sağlanamadığı Nijerya'da dijital uydu sisteminin çalışması için ilgili köylere güneş enerjisi sistemi kurulacak ve evlere televizyon dağıtılacak.

Afrika'nın birçok ülkesinde yatırımı olan StarTimes şirketi tarafından yürütülecek projenin kararı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2015'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde alınmış ve StarTimes şirketi, Afrika'nın farklı bölgelerindeki 10 bin köye dijital uydu sistemi kuracağını açıklamıştı.

