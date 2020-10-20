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Nijerya’nın Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Nijerya’da devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Nijerya’da Ekim ayı başından bu yana Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde devam ediyor.

Nijerya’da devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Nijerya’da Ekim ayı başından bu yana Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde devam ediyor. Ülkenin ticaret merkezi Lagos eyaletinde devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle yetkililer harekete geçti. Lagos eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, eyalette 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sanwo-Olu açıklamasında, "Kötü niyetli kişiler ve suçlular bu protestoların arkasında saklanarak kargaşa çıkarttıktan sonra çok sayıda can kaybı yaşandı" dedi.
Sokağa çıkma yasağı yerel saatle 16.00’da yürürlüğe girerken, yalnızca mecburi işlerde çalışanların dışarı çıkmasına izin verildi. Sokağa çıkma yasağı, Orile bölgesindeki bir karakolun ateşe verilmesinin ardından geldi.
Nijerya’nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolarda tansiyonun yükselmesi üzerine dün birçok bölgede ordu sokağa inmişti. Göstericiler, güvenlik güçleri yapılanmasında geniş çaplı reform talebinde bulunuyor.

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