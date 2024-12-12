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  4. Nikah dairelerinde 12.12.24 yoğunluğu! Çiftler akın ediyor

Nikah dairelerinde 12.12.24 yoğunluğu! Çiftler akın ediyor

12.12.2024 15:38
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Genelde çiftlerin hayatlarını birleştirmek için tercih ettiği günlerin özel anlamları oluyor. 12.12.2024 tarihinin de fonetik olarak güzel olmasından kaynaklı olarak dünyaevine girecek çiftler, nikah salonlarına akın etti.

Nikah dairelerinde 12.12.24 yoğunluğu! Çiftler akın ediyor

Nikah günlerinin '12.12.2024' olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Nikahı için özel bir tarih olmasını istediğini söyleyen Esra Değirmenci, “Bu özel anımızı özel bir tarihle taçlandırmak istedik. O yüzden de bu tarihi seçtik” dedi.

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12.12.24 YOĞUNLUĞU

Selçuk Değirmenci de, “Bugün özel ve güzel bir gün. Biz de bu özel günümüzü böyle özel bir tarihle taçlandırdık” ifadelerine yer verdi.

Sıralı gelen günlerde daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu ise, “Bu şekilde sıralı gelen günlerde yoğunluk oluyor. 12.12.2024 tarihi kış dönemine gelmesine rağmen ki çiftler için her gün özel ama böyle sıralı gelen günlerde de hem bizim hem de çiftler için özel oluyor ve bu günleri istiyorlar. Biz de olabildiğince salonumuzun saatleri el verdiği sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer günlere nazaran daha yoğun bir gün. Birçok çiftimiz 12.12’yi tercih ettiler. Bugün 12 nikahımız vardı öğleden öncesinde ve bu saatten sonra da yine devam edeceğiz nikahlara. Çiftlerimize bu mutlu günlerinde de şahitlik etmiş oluyoruz” dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
nikah çift
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