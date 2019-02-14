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NİKAH DAİRELERİNDE 14 ŞUBAT YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyenler çiftler belediyelerin nikah dairelerini doldurdu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyenler çiftler belediyelerin nikah dairelerini doldurdu. Bazı belediyeler 5 dakika arayla nikah kıydı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftle, aylar öncesinden nikah işlemlerine tamamladı. Belediyelerin nikah daireleri dünya evine girmek için bugünü tercih edenlerle doldu. Bağcılar Belediyesi yoğunluk nedeniyle 5 dakikadır bir nikah kıydı.

“GÜZEL VE ANLAMLI BİR GÜN OLDUĞU İÇİN BUGÜNÜ TERCİH ETTİK"
Ayşe Kılıç ve Ufuk Gürsoy çifti evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti. Ayşe Kılıç, çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Ufuk Gürsoy ise “Heyecanlıyız, bugün bitsin diye dua ediyorum" dedi.
Mikail ve Dilan Mutluay çifti de 14 Şubat'ı tercih edenlerden oldu. Dİlan Mutluay, “Zaten bu günü bekliyorduk" derken, Mikail Mutluay ise “Zaten böyle istiyorduk, 5 yıldır beraberiz" diye konuştu.
Ümran Sırtıkara ve Burak Topçu da 14 Şubat'ta dünya evine girdi. Heyecandan güçlükle konuşan Topçu, “Güzel ve anlamlı bir gün olduğu için bugünü tercih ettik" dedi. Sırtıkara ise çok mutlu olduğunu belirtti.

“BEN DE BU MUTLU GÜNLERİNDE ONLARI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"
14 Şubata özel, 5 dakikada bir nikah kıyan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ise, “50 civarında nikah gerçekleştireceğiz bugün. Onlar bu günü tercih etmişler, inşallah bugünü örnek alırlar, hayatlarında hep mutluluğu hedeflerler, çocuklarına kadar uzanacak bir mutluluğu kendilerine temenni ediyorum. Ben de bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmak istemedim. İnşallah iki aile için de hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Çiftlerin görüntüsü
- Nikâh töreninden görüntüler
- Çiftlerle röportaj
- Çağrıcı ile röportaj
- Detaylar

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