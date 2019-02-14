HABER

Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Evlilik tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah dairelerine akın etti.

Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu

Evlilik tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah dairelerine akın etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da evlenmek için Sevgililer Günü’nde saat 14.14’ü tercih eden bir çiftin nikahını kıydı.
Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi, Sevgililer Günü’nde rekor kırdı. Günde ortalama 12 nikahın kıyıldığı Osmangazi’de 14 Şubat’ta bu sayı 41’e yükseldi. 14 Şubat’ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdırmak isteyen çiftler, evlilik için Sevgililer Günü’nü tercih etti.
Bu özel gün için aylar öncesinden saat 14.14’e randevu alan Talat Başar ve Tuğçe Üresin çiftinin nikahını sürpriz bir şekilde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan Başar ve Üresin’e ömür boyu mutluluklar dileyen Dündar, genç çifte hediye ettiği kırmızı gülün ardından evlilik cüzdanlarını verdi.
Osmangazi’nin Türkiye’nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden olduğunu ve nikah kıyma konusunda da rekor kırdıklarını belirten Başkan Dündar, “Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.
Nikah günü özellikle 14 Şubat’ı tercih ettiklerini belirten Talat Başar ve Tuğçe Üresin, “Nikah saatimizin de 14.14 olmasını istedik. Şansımıza nikahımızı belediye başkanımız kıydı. Bize de sürpriz oldu. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu

Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu

Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Doğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmasDoğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmas
GÜNCELLEME - Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımıGÜNCELLEME - Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.