HABER

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Nikah şekerlerinin yerini alan Nikah fidanları, Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğünde üretiliyor.Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresinin 100.

Nikah şekerlerinin yerini alan Nikah fidanları, Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğünde üretiliyor.
Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısı ile başlatılan 100. Yılda 100 milyon fidan projesi kapsamında Sivas’ta 100 milyon fidan toprakla buluşuyor. Yine bu proje kapsamında hayata geçirilen “Nikah şekeri yerine Nikah fidanı projesine” olan ilgi de her geçen gün artmakta. Dünya evine giren çiftler davetlilerine nikah şekeri yerine nikah fidanları dağıtıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen fidanlar talep doğrultusunda evlenecek çiftlere ulaştırılıyor. Davetlilere dağıtılan fidanlar ise toprakla buluşarak daha yeşil bir Türkiye’nin oluşturulmasında katkı sağlanmış oluyor.
Bir yaşını henüz almamış, Sarıçam ve Karaçamdan oluşan Nikah Fidanları 3 TL’den satılıyor. Üretim aşamasında ise kadın işçiler çalışıyor. Nikah fidanlarının üzerindeki "Beni yaşatmalısın, geleceğin benimle" yazısı ise dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay, “Özellikle Sivas bölgemizde ormanlık alanlarımız az. Bizde ormanlık alanların oluşumuna katkı sağlamak için böyle bir proje yaptık. Yoğun talep alıyoruz. Talep geldikçe üretimi de arttırıyoruz. Özellikle Sonbahar ve Yaz aylarında üretim yapıyoruz. Yoğun olarak Sivas, Kayseri ve çevresinden sipariş alıyoruz. Yeni evlenecek çiftler duydukça nikah fidanlarını tercih ediyor” dedi.

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Son dakika! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.