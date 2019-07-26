Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor

Nikah şekerlerinin yerini alan Nikah fidanları, Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğünde üretiliyor.

Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresinin 100. Yılı dolayısı ile başlatılan 100. Yılda 100 milyon fidan projesi kapsamında Sivas’ta 100 milyon fidan toprakla buluşuyor. Yine bu proje kapsamında hayata geçirilen “Nikah şekeri yerine Nikah fidanı projesine” olan ilgi de her geçen gün artmakta. Dünya evine giren çiftler davetlilerine nikah şekeri yerine nikah fidanları dağıtıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen fidanlar talep doğrultusunda evlenecek çiftlere ulaştırılıyor. Davetlilere dağıtılan fidanlar ise toprakla buluşarak daha yeşil bir Türkiye’nin oluşturulmasında katkı sağlanmış oluyor.

Bir yaşını henüz almamış, Sarıçam ve Karaçamdan oluşan Nikah Fidanları 3 TL’den satılıyor. Üretim aşamasında ise kadın işçiler çalışıyor. Nikah fidanlarının üzerindeki "Beni yaşatmalısın, geleceğin benimle" yazısı ise dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay, “Özellikle Sivas bölgemizde ormanlık alanlarımız az. Bizde ormanlık alanların oluşumuna katkı sağlamak için böyle bir proje yaptık. Yoğun talep alıyoruz. Talep geldikçe üretimi de arttırıyoruz. Özellikle Sonbahar ve Yaz aylarında üretim yapıyoruz. Yoğun olarak Sivas, Kayseri ve çevresinden sipariş alıyoruz. Yeni evlenecek çiftler duydukça nikah fidanlarını tercih ediyor” dedi.