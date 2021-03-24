Nikah konvoyundaki cinayette aranan şahıs polise teslim oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı yol verme kavgasında aranan şüphelilerden biri, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde 28 Ocak günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta tekrar kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçarak gözden kaybolan ve polis ekiplerince aranan şüphelilerden 29 yaşındaki İ.İ., polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, 1 kişinin ölümüne 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırganın yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

