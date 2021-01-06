Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?

Medeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hayatını birleştirmek ve aile kurmak isteyen çiftlerin resmi nikah kıyması zorunlu hale getirildi. Evliliğini resmiyete dökmek isteyen çiftler, nikah şahitleri ve nikah memurunun önünde evlilik taleplerini ilan eder. Bu evlilik talebini onaylama ve resmiyete dökme yetkisi nikah memurlarına aittir. Nikah memuru nasıl olunur, maaşları nasıldır gibi aklınıza takılan soruların cevaplarını sizler için derledik.
Nikah memuru belediye başkanından aldığı yetki ile resmi nikah işlemlerini yapar ve yazışmaları takip eder.
Nikah memuru görev yetkisini belediye başkanından alır, verilen atama üzerinden görevini yapmaya başlar. Herhangi bir şart veya koşul olmadan tüm resmi nikah işlerini üstlenebilir. Köylerde ise resmi nikah kıyma işlemi köy muhtarı tarafından gerçekleştirilir. Her ikisi de Türk vatandaşı olan çift eğer yurt dışında nikah kıymak ister ise bu işlem o ülkenin resmi makamlarında kıyılabilir veya talep doğrultusunda Türk konsolosluğunda nikah işlemi tamamlanabilir.
Bu mesleği yapmak isteyenlerin aklına gelen ilk soru evlendirme memuru nasıl olunur sorusudur. Evlendirme memuru olmak için belirli şartları sağlamanız gerekir. Önceden de belirtildiği gibi nikah memurunun ataması belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak yapılır. Devletin nikah memuru diye bir kadro tanımlaması bulunmaz. Nikah memuru olmak isteyen kişi, KPSS’ye girerek devlet memuru olarak atandıktan sonra eğer yeterli donanıma sahip ise ve belediye başkanı tarafından yetkilendirilir ise bu mesleği yapabilir. Ayrıca nikah memuru olabilmek için belirli kurs ve seminerlerin başarıyla tamamlanması gerekir.
Nikah memurluğu mesleğini yapmak isteyenler;
Nikah memuru olmak isteyen kişilerin;
Eskiden nikah memurları mesai saatleri dışında gittikleri nikahlardan ekstra ücret alabilirdi. Ancak bu uygulama 2019 yılından itibaren kalktı. Nikah memurları devlet kadrosunda çalışan memurlardan seçildikleri için normal memur maaşı alır. Bu maaş genellikle 3500-4500 TL arasındadır. Nikah memurları Ocak ve Temmuz aylarında zam alırlar ve kıdemlerine göre maaşları bu aralığın üstüne çıkabilir.
Nikah memurlarının çalışması saatleri her memur ile aynıdır. Nikah memurları haftada 40 saat çalışır. Diğer memurlar ile aynı haklara sahiptir.
Nikah memuru olabilmek için başvurular belediye tarafından açılan kontenjan dahilinde yapılır. Eğer belediye tarafından kontenjan açıldı ise ve kişi gerekli şartları sağlıyor ise nikah memuru olmak için başvuru yapabilir. Nikah memurluğuna başvurmak için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
Belediyeden onay almış nikah memuru, evlilik için başvuran çiftlerin resmi nikah kıyım işlemini gerçekleştirir. Nikah memuru nikah kıyım öncesinde evlilik talebinde bulunan çiftlerin sağlık raporu, ikametgah, nüfus bilgileri gibi evlilik için gerekli belgelerin hazırlanmasını koordine eder. Önceden çiftler tarafından belirlenmiş gün ve saatte nikah kıyım işlemini gerçekleştirir. Nikah memuru evliliğin resmi geçerlilik kazanması için şahitlerin ve misafirlerin huzurunda gelin ve damada standart sorular sorar. Evlenmek isteyen çiftlerin bu sorulara ciddi şekilde yanıt vermesi beklenir.
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