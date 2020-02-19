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Nikah memuruna 'zimmet' suçlaması! Her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan İ.S., 140 bin TL'lik 'zimmet' suçlamasıyla açığa alındı. Hakkında dava açılan İ.S., paraları aldığını itiraf etti ve 'Bu işleyiş daha önceki nikah memurlarında da devam ediyordu' savunmasını yaptı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık İ.S. ile şikayetçi Uzunköprü Belediyesinin avukatları katıldı.

VEZNEYE YATIRMASI GEREKEN PARALARI KASADA TOPLAMIŞ

Duruşmada savunma yapacağını söyleyen sanık İ.S. Uzunköprü Belediyesinde 8 yıldır nikah memuru olarak görev yaptığını ifade etti.

Gittikleri nikah törenlerinde elden para aldıklarını itiraf eden sanık İ.S. belediye veznesine yatırması gerektiği paraları yatırmadığını ve kasasında topladığını söyledi.

*'BU İŞLEYİŞ DAHA ÖNCEKİ MEMURLARDA DA DEVAM EDİYORDU'*

Mahkeme başkanının sanığa ‘paraları neden belediye veznesine yatırmadın’ sorusuna ise sanık İ.S. “Daha önceki nikah memurlarında da bu işleyiş devam ediyordu” diyerek savunma yaptı.

Belediyedeki görevinin değişeceğini öğrendiğinde belediyenin veznesine parça parça 72 bin lira ödeme yaptığını söyleyen sanık İ.S. maddi imkansızlıklar içerisinde olan ailelerden nikah parası almadıklarını bu yüzden eksik para göründüğünü öne sürdü.

“Belediye veznesine ödediğim 72 bin lira aile cüzdanlarının tamamını karşılamaktadır” diyerek savunmasına devam eden sanık İ.S. suçunun olmadığını söyledi.

(İHA)

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