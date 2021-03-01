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Nikah salonları ne zaman açılacak?

01.03.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Nikah salonları ne zaman açılacak?

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler arasında yer alan nikah salonlarının kapanması kararı, evlenmeye karar veren çiftlerin gündeminden düşmüyor. Sosyal mesafenin korunması ve salgının yayılım hızını önlemek amaçlı alınan bu kararın ne zaman biteceği ise merak konusu. Peki nikah salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman yapılacak?

Dünya’yı etkileyen korona virüs salgını ile hayatıma pek çok kısıtlama girdi. Bu kısıtlamalar arasında yayılım hızını azaltmak ve vaka sayısını düşürmek amacıyla nikah ve düğün salonlarının kapanması kararı alınmıştı. Evlenmeye karar veren çiftlerin merak ettiği “Nikah salonları ne zaman açılacak?” sorusunun cevabı, ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor.

Nikah salonları açılacak mı?

Korona virüs önlemleri ile ilgili hayatımıza giren kısıtlamalar, tüm vatandaşlarımızın gündeminde yer alan bir konu olma özelliğini koruyor. Yaşanan vaka sayısındaki düşüşler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayını işaret etmesi ile pek çok insan kısıtlamalar konusundaki açıklamaları ilgiyle takip etmeye başladı. Evlenmeye karar veren çiftler de bu kısıtlamalardan oldukça etkilenen vatandaşlarımız arasında yer alıyor. 2020 Mart ayından Haziran ayına kadar kapalı kalan nikah salonları, geçtiğimiz yaz sosyal mesafe kurallarına uyma şartı ile açılmıştı. Vakaların artış göstermesi ile beraber tekrar kapanma kararı alınan nikah salonları ile ilgili henüz net bir karar verilmedi.

Evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar, mutluluklarını sevenleriyle paylaşmak için heyecanla nikah salonlarının açılmasını bekliyor. Mart ayından sonra kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması sinyalini veren Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra gözler bugün saat 15.00’de yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra bu konu ile ilgili yapacağı açıklama ilgiyle bekleniyor. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, kontrollü bir şekilde kaldırılacak olan kısıtlamaların listesinin de kabine toplantısından sonra netlik kazanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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