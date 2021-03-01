Dünya’yı etkileyen korona virüs salgını ile hayatıma pek çok kısıtlama girdi. Bu kısıtlamalar arasında yayılım hızını azaltmak ve vaka sayısını düşürmek amacıyla nikah ve düğün salonlarının kapanması kararı alınmıştı. Evlenmeye karar veren çiftlerin merak ettiği “Nikah salonları ne zaman açılacak?” sorusunun cevabı, ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor.

Nikah salonları açılacak mı?

Korona virüs önlemleri ile ilgili hayatımıza giren kısıtlamalar, tüm vatandaşlarımızın gündeminde yer alan bir konu olma özelliğini koruyor. Yaşanan vaka sayısındaki düşüşler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayını işaret etmesi ile pek çok insan kısıtlamalar konusundaki açıklamaları ilgiyle takip etmeye başladı. Evlenmeye karar veren çiftler de bu kısıtlamalardan oldukça etkilenen vatandaşlarımız arasında yer alıyor. 2020 Mart ayından Haziran ayına kadar kapalı kalan nikah salonları, geçtiğimiz yaz sosyal mesafe kurallarına uyma şartı ile açılmıştı. Vakaların artış göstermesi ile beraber tekrar kapanma kararı alınan nikah salonları ile ilgili henüz net bir karar verilmedi.