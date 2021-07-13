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Nikah sayısında büyük artış! 18 yılın rekoru kırıldı

13.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşmeye geçişle birlikte çiftler, İzmit Belediyesi Evlendirme Biriminin yolunu tuttu. Aşırı yoğunluğun yaşandığı nikah salonlarında 18 yılın rekoru kırıldı.

Nikah sayısında büyük artış! 18 yılın rekoru kırıldı

Pandemi yasaklarında nikahlarını ve düğünlerini erteleyen çiftler, kademeli normalleşmeyle birlikte yaşamlarını birleştirmeye başladı. Temmuz ayında nikah ve düğünlere serbestlik geleceğini öngören çiftler mayıs ayındaki tam kapanmanın ardından rezervasyonlarını yaptırdı. Nikah salonlarının tam kapasite hizmet verdiği İzmit’te son 18 yılın rekoru kırıldı. İzmit Belediyesinin nikah memurları geride kalan bir haftada 134 çiftin nikahını kıyarak ömürlük imza attırdı. Vatandaşa 1 TL gibi sembolik rakamla ücretsiz olarak açtığı 6 nikah salonunda, 4 evlendirme memuruyla gece-gündüz hizmet veren İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı yer bulamadığında mağduriyet yaşamamaları için yerinde nikah kıymaya başladı. İzmit Belediyesi, kendi nikah salonları dışındaki düğün ve nikah organizasyonlarının yapıldığı mekanlara giderek çiftlerin yaşamlarını birleştiriyor.

130 ÇİFTİN NİKAHI KIYILACAK

Hafta sonları çoğunlukla vatandaşların yerinde nikah taleplerini yerine getirmeye dikkat eden İzmit Belediyesi evlendirme memurları, halktan gelen özel salonlarda, evde, bahçede veya mahalle arasında nikah kıyma taleplerine de yetişmeye çalışıyor. İzmit Belediyesi bu hafta da yaklaşık 130 çiftin nikahını kıyarak dünya evine girmelerini sağlayacak.

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"18 YILIN REKORU KIRILDI"

Yaşanan yoğunluğa değinen İzmit Belediyesi evlendirme memuru Fikri Sever, "Tam kapanmada temmuz ayı öngörüsüyle başlayan rezervasyonlar ve kademeli normalleşmeyle birlikte artan evlenme başvuruları nedeniyle son derece hareketli bir yaz geçiriyoruz. Öyle ki birçok çift nikahlarını birkaç kez ertelemek zorunda kaldı. İptal edenler oldu. Şimdi salonlarımız tam kapasite dolu. Bu nedenle vatandaşların özel salonlardaki nikah taleplerini de geri çevirmiyoruz. Kendi salonlarımızdaki rezervasyonlar ve dışardaki evlenme taleplerinin yanı sıra öyle bir yoğunluk var ki vatandaşların evlerinde, bahçelerinde veya sokakta nikahlarını kıymaya bile gidiyoruz. Bizde kolaylık çok. Son 18 yılın en çok nikahını 3-11 Temmuz haftasında kıydık. Bir haftada 134 nikah kıydık" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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