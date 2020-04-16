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Nikah sevinci sosyal mesafeyi unutturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Şişli'de iki çiftin, koronavirüs nedeniyle salona şahitler dışında kimse alınmadan nikahları kıyıldı. Sosyal mesafenin korunduğu o anlarda çiftin sevenleri nikahı dışarıdan izledi. Ancak sosyal mesafe kuralları o andan itibaren geçersiz kaldı. Mutluluktan kuralı unutan aile yakınları, sosyal mesafe kuralını unutunca ortaya böyle görüntüler çıktı...

Maçka'daki Şişli Belediyesi evlendirme dairesine başvuran iki çiftin nikah töreni gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınına önlem almak için nikah salonuna gelin, damat ve nikah şahitleri dışında kimse alınmadı. Gelin ve damadın yakınları dışarıdaki camın önünde toplanarak nikah törenini izlemek istedi. Evlendirme dairesindeki güvenlik görevlisi iç içe olan kişilere sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Nikah töreninin ardından dışarıya çıkan gelin damat ile fotoğraf çektirmek isteyenler de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli nikah SOSYAL MESAFE

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