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Nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak?

31.05.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Söz konusu kararlarda Kademeli Normalleşme döneminde uygulanan tedbirlerin vaka sayılarını düşürmesi ve ölüm oranlarının azaltması etkili oldu. Peki Nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak? İşte detaylar...

Nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak?

Evlilik hazırlığında olan çiftlerin merak ettiği konulardan birisi de alınacak yeni kararlar neticesinde nikah ve düğünlerin serbest olup olmayacağıydı. 1 Haziran itibarıyla Kademeli Normalleşme bitti ve Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki yeni kararlar doğrultusunda nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak? İşte detaylar...

NİKAH VE DÜĞÜNLER SERBEST Mİ? NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında evlilik telaşındaki çiftlerin yüzünü güldürecek ifadelerde bulundu. Nikah ve düğün törenlerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenlerinin belirlenen şartlara uygun olması koşulunda başlayabileceğini ifade etti.

Nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak?

KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektörü, bu dönemde faaliyetine en çok ara vermek zorunda kalan sektörlerin arasında yer aldı. Gerek sokağa çıkma yasağı gerek sosyal mesafe nedeniyle uzun süre sekteye uğrayan yeme-içme sektörünün akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre Haziran ayında yeme-içme sektöründe, Mayıs ayında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi.

Kafe ve restoran gibi işletmeler Haziran ayı boyunca 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre müşteri kabul edebilecek. Aynı zamanda 24.00'e kadar paket servise devam edecek.

TEMMUZ AYINDA NE OLACAK?

Temmuz ayı için alınacak yeni kararlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararların vaka ve ölüm sayılarına göre farklılık göstereceğini belirtti. Haziran ayı için gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, Mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarındaki düşüşe neden olması etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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