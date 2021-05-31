Evlilik hazırlığında olan çiftlerin merak ettiği konulardan birisi de alınacak yeni kararlar neticesinde nikah ve düğünlerin serbest olup olmayacağıydı. 1 Haziran itibarıyla Kademeli Normalleşme bitti ve Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki yeni kararlar doğrultusunda nikah ve düğünler serbest mi? Nikah ve düğün törenleri nasıl olacak? İşte detaylar...

NİKAH VE DÜĞÜNLER SERBEST Mİ? NİKAH VE DÜĞÜN TÖRENLERİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında evlilik telaşındaki çiftlerin yüzünü güldürecek ifadelerde bulundu. Nikah ve düğün törenlerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenlerinin belirlenen şartlara uygun olması koşulunda başlayabileceğini ifade etti.

KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektörü, bu dönemde faaliyetine en çok ara vermek zorunda kalan sektörlerin arasında yer aldı. Gerek sokağa çıkma yasağı gerek sosyal mesafe nedeniyle uzun süre sekteye uğrayan yeme-içme sektörünün akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre Haziran ayında yeme-içme sektöründe, Mayıs ayında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi.