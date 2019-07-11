HABER

Nikah yerine mezara gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından dövülerek öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından dövülerek öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı. Nikah töreni yerine cenaze töreninde bir araya gelen yakınları sinir krizleri geçirirken onlarca kadın genç gelin için eylem yaptı.
Bursa’da önceden sipariş ettiği gelinliğini almak için 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar’la (32) Akar’ın evinde buluşan Songül Yalçın (25) nişanlısıyla iddiaya göre takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Akar nişanlısı Yalçın’ı darp etmeye başladı. Genç kız aldığı darbelerle bilincini kaybederken Akar ise "sinirleri yatışsın" diye dışarı çıktı. Faturalarını ödeyen Akar yaklaşık 20 dakika sonra eve döndüğünde nişanlısının halen baygın vaziyette yattığını gördü. Akar’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın’ın çoğu baş bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Yalçın’ın darp neticesinde yaralandığını tespit eden sağlık ekipleri polise bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Akar’ı gözaltına alırken genç kız ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Akar ilk başta nişanlısını darp ettiğini kabul etmese de boynundaki çiziklerle yakayı ele verdi ve Yalçın’ı darp ettiğini itiraf etti. Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken genç kız ise 2 gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Düğün gününde ölen genç kız, ailesinin oturduğu Emek Mahallesi’nde Adnan Menderes Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın’ın düğünü yerine cenazesinde bir araya gelen yakınları ve çok sayıda kadın genç kızın öldürülmesini protesto etti. Kadınlar Songül Gelin için yazılan bir şiiri okuyarak ‘Kadına uzanan eller kırılsın’ diye slogan attı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın’ın annesi katılmazken acılı baba kızının tabutu başında gözyaşı döktü.
Tabutu duvağıyla süslenen genç kız cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti

Nikah yerine mezara gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.