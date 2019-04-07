HABER

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Isparta’da sevdiği kadınla hayatını birleştiren polis memuru, nikahta ayağına bastırmamak için kendini emniyete aldı.

Isparta’da sevdiği kadınla hayatını birleştiren polis memuru, nikahta ayağına bastırmamak için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun tavsiyeleri üzerine pes eden damat, gelinin ayağına basmasına izin verdi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri’nde görevli polis memuru Murat Bayram Gürbüz, esnaf Emel Akbulut ile dünya evine girdi. Çiftin nikah törenine Gürbüz ve Akbulut aileleri, sevenleri, dost ve akrabaları ile çok sayıda polis katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende nikahın kıyılmasının ardından damat gelinin ayağına basmaması için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun "Ayağına bastırmakla kılıbık olunmuyor, kanı ılık olunuyor, geçim ehli olunuyor. Onun için bırak bassın" sözleri üzerine baskılara dayanamayan polis memuru Gürbüz, ayağını gelinin önüne doğru uzatarak basmasına izin verdi. Bu sırada polis arkadaşları "İnanma Bayram" diye bağırdı. Yaşanan renkli görüntülerle dünya evine giren çift, yakınları ile birlikte gönüllerince eğlendi.

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı

Nikahında baskıya dayanamayan polis damat ayağını gelinin önüne uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.