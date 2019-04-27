Nikahları 80 metre yükseklikteki Cam Teras’ta kıyıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde genç çiftin nikahları Tokatlı Kanyonu’ndaki Kristal Cam Teras’ta yerden 80 metre yukarıda kıyıldı.

Samsun’da hemşire olarak görev yapan Safranbolulu Yeşim Turan (25), Diyarbakır’da görevli polis memuru Murat Kılıç (30) ile evlenme kararı aldı. Düğün öncesinde resmi nikahlarının Cam Teras’ta kıyılmasını öneren gelinin önerisi damat tarafından kabul edilince Cam Teras’ta bir ilke imza atıldı. Turistlerin uğrak noktalarından olan Cam Teras’ta davetlilerin alkışları arasında terasa çıkan çift, eşsiz bir manzarada nikahlarını kıydırdı. Çift daha sonra bazı davetlilerin çıkmaya korktuğu teras üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Terasta nikah töreni düzenleme fikrini kendisinin önerdiğini söyleyen gelin Yeşim Kılıç, “Bir farklılık olsun dedik. Hiç böyle bir şey yapılmamış. Bizim için de çok güzel oldu” dedi.

Damat Murat Kılıç ise, “Güzel olacağını düşündük. Çok da güzel oldu. Daha önce böyle bir şeyin yapılmadığı söylendi. Biz de ilk olsun istedik. Güzel bir duygu. Farklı bir ortam, farklı bir ambiyans oldu. Böyle bir yerde nikah merasimi gerçekleştirmek bizim için gayet güzeldi. Yükseklik korkusu olan yakınlarımızdan bazıları gelemedi. Ona rağmen yaptık nikahı” diye konuştu.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti