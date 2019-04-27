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Nikahları 80 metre yükseklikteki cam terasta kıyıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, polis memuru Murat Kılıç (30) ile hemşire Yeşim Turan'ın (25) nikahları, Tokatlı Kanyonu'nda bulunan cam terasta kıyıldı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, polis memuru Murat Kılıç (30) ile hemşire Yeşim Turan'ın (25) nikahları, Tokatlı Kanyonu'nda bulunan cam terasta kıyıldı.

Samsun'da hemşire olarak görev yapan Yeşim Turan ile Diyarbakır'da polis memuru olan Murat Kılıç evlenme kararı aldı. Yeşim Turan, nikahın memleketi Safranbolu'daki hafta sonları tatilcilerin akınına uğrayan Tokatlı Kanyonu'nda bulunan 80 metre yükseklikteki cam terasta kıyılmasını istedi. Murat Kılıç da bu teklifi onayladı.

Cam terasın üzerine masa ve sandalyeler konuldu, nikah memuru ve şahitler yerlerini aldı. Davetlilerden bazıları yükseklik korkuları nedeniyle töreni uzaktan izlemekle yetindi. Çiftin nikahları eşsiz bir manzara eşliğinde, alkışlarla kıyıldı. Kılıç çifti, nikahın ardından davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Fikrin kendisinden çıktığını belirten Yeşim Kılıç, "Bir farklılık olsun dedik. Hiç böyle bir şey yapılmamış. Bizim için de çok güzel oldu" dedi.

Damat Murat Kılıç ise, "Güzel olacağını düşündük. Çok da güzel oldu. Daha önce böyle bir şeyin yapılmadığı söylendi. Biz de ilk olsun istedik. Güzel bir duygu. Farklı bir ortam, farklı bir ambiyans oldu. Böyle bir yerde nikah merasimi gerçekleştirmek bizim için gayet güzeldi. Yükseklik korkusu olan yakınlarımızdan bazıları gelemedi. Ona rağmen yaptık nikahı" diye konuştu.

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