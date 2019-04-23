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Nikahlarına bisiklet konvoyuyla gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da katıldıkları bisiklet turunda tanışan ve daha önce birer evlilik yapmış olan Adnan Konuk (42) ile Yonca Eminoğlu (44), ikinci baharlarının nikahına iki teker üstünde gitti.

Nikahlarına bisiklet konvoyuyla gittiler

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da katıldıkları bisiklet turunda tanışan ve daha önce birer evlilik yapmış olan Adnan Konuk (42) ile Yonca Eminoğlu (44), ikinci baharlarının nikahına iki teker üstünde gitti. 15 kilometre yolu bisikletle 45 dakikada tamamlayan çifte, yaklaşık 20 bisikletçi eşlik etti.
Antalya'da oturan Deniz Astsubayı Adnan Konuk ile turizm sektöründe çalışan Yonca Eminoğlu, 3 yıl önce Antalya Bisiklet Severler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte tanıştı. Bisiklet severlerin katıldığı grupla birlikte sık sık kent turu yapan ikili, zamanla birbirlerine ilgi duymaya başladı. İlişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen çiftten ilk adımı atan Adnan Konuk, Yonca Eminoğlu'na evlilik teklif etti. Eminoğlu'nun teklifi kabul etmesinin ardından nikah için hazırlıklara başlayan Adnan Konuk, bir araya gelmelerine aracılık yapan bisiklet sevgisinden yola çıkıp ilginç bir yönteme başvurdu.
BİSİKLET KONVOYUYLA 15 KİLOMETRE
Nikah öncesi Eminoğlu'nun evinin önünde bir araya gelen bisiklet severler, gelin ve damat için de birer bisiklet getirdi. Beyaz gelinliğiyle bisiklete binen Eminoğlu'na, damat Konuk eşlik etti. Alkışlar ve bisikletlerden çalan ziller eşliğinde konvoy oluşturan bisiklet sever çift, Muratpaşa Belediyesi'nde kıyılacak nikahları için 15 kilometrelik yolu 45 dakikada tamamladı.
'ÇEVRECİ ANLAYIŞA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'
Trafikte otomobil sürücülerinin de zaman zaman klaksonlarıyla destek verdiği çiftin konvoyu vatandaşların da ilgisini çekti. Muratpaşa Belediyesi önünde sona eren konvoyun ardından burada çifti bekleyen bando takımı ve yakın çevresi, 'İzmir Marşı' eşliğinde bir süre oynadı. Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahın ardından dünya evine giren çift, bisiklet sevgisiyle bir araya geldiklerini söyledi. Yıllardır bisiklete bindiklerini, tanışmaları da bisiklet sayesinde olduğu için pedallayarak nikaha gelmek istediklerini belirten çift, arkadaşlarının da desteğiyle farkındalık oluşturduklarını kaydetti.
Nikahın ardından çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Nikahlarına bisiklet konvoyuyla gittilerNikahlarına bisiklet konvoyuyla gittilerNikahlarına bisiklet konvoyuyla gittilerNikahlarına bisiklet konvoyuyla gittiler

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