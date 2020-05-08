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Nikahlarına Taş Devri kostümüyle geldiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Denizli'de nikahı kıyılan Emre ve Selin Taşbaş çifti, salona gelinlik ve damatlık yerine Taş Devri çizgi filmi kahramanlarından Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giyerek geldi. Unutulmaz bir nikahla dünya evine giren çift, "Koronavirüs salgını nedeniyle ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik" dedi.

Denizli'de yaşayan Emre ve Selin Taşbaş çifti, koronavirüs nedeniyle yapmayı planladıkları düğünü erteledi. Çift bu sebeple nikah töreni yapmaya karar verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törene farklılık katmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi. Çift, çizgi film karakterlerinin kostümleriyle, mutluluğa imza atarak hayatlarını birleştirdi.

‘ANI KALSIN İSTEDİK’

Damat Emre Taşbaş, kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını nedeniyle düğünümüzü ertelediğimiz için nikahımız basit olsun istemedik. Hem de virüsten dolayı ilkel günlere döndüğümüz bu zamana biraz neşe katmak istedik. Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik. İlkel çizgi film kahramanları olan Fred ve Vilma Çakmaktaş olduk. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Sosyal mesafeyi koruyarak beraber fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişi oldu. Çok eğlenceli bir anı bıraktık yaşamımıza. Arkadaşlarımız, akrabalarımız çok mutlu oldular" dedi. (DHA)

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