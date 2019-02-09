Nikahsız eşini vuran şüpheli: Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bundan değil(2)

TUTUKLANDILAR
Bolu'da, resmi nikahsız eşi Huri G.'yi (25) bindirdiği otomobilde 6 el ateş açarak bacaklarından vurduktan sonra yaralı olarak bir hastanenin acil servisine bırakıp kaçan Nihat Bayındır (46) ile ona yardım eden arkadaşları Seyfi Ahmet İleri ve Ramazan Batun çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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