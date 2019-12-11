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Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:21 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir çocuk annesi Sevgi Ö., yürüyerek babasının evine giderken arkasından otomobille gelen dini nikahlı eşi Recai B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir çocuk annesi Sevgi Ö., yürüyerek babasının evine giderken arkasından otomobille gelen dini nikahlı eşi Recai B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tesadüf eseri saçmaların arkasında bulunan ağaca isabet etmesiyle ölümden dönen Sevgi Ö., saldırının ardından telefon açtığı nikahsız eşine, "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Beni bu şekilde kazanamazsın." diyerek teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Olay yerinden kaçan Recai B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan Recai B. ile dini nikah yaparak birlikte yaşayan ve bu beraberlikten bir çocukları bulunan Sevgi Ö., bir süre önce gördüğü şiddet nedeniyle çocuğuyla birlikte Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Genç kadın, nikahsız eşinin geri dönmesi için yaptığı çağrılara da olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., nikahsız eşini otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık bir sokakta otomobiliyle yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.

SAÇMALAR AĞACA İSABET ETTİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saldırı sırasında saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Genç kadın mucize eseri ölümden dönerken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı nedeniyle korku ve panik yaşayan Sevgi Ö.'ye çevredeki vatandaşlarda yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Ö., yaşadıklarını polise anlatırken gözyaşı döktü. Genç kadın, olay yerinde nikahsız eşinin silahından çıkan saçmaların boş kovanlarına da uzun süre baktı.

'SENİN ÖLMEN DE BENİM ÖLMEM DE ÇOCUĞUMUZUN YARARINA OLMAZ'

Sevgi Ö. daha sonra, nikahsız eşi Recai B.'yi telefonla arayarak teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Sevgi Ö. telefonda "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum." dedi.

Olayla iligi çalışma başlatan polis, kısa sürede şüpheli Recai B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla iligili soruşturma sürdürülüyor.

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