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  4. Nikahta korkunç olay! Oyunu kazanan gelin damattan aldığı darbeyle neye uğradığını şaşırdı

Nikahta korkunç olay! Oyunu kazanan gelin damattan aldığı darbeyle neye uğradığını şaşırdı

14.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir damadın yeni karısına düğünde vahşice vurduğu korkunç görüntüler ortaya çıktı. Şoke edici olay, yeni nişanlı çift düğün töreninin ardından Özbekistan'daki partilerinde sahneye çıktıklarında meydana geldi.

Nikahta korkunç olay! Oyunu kazanan gelin damattan aldığı darbeyle neye uğradığını şaşırdı

Törende etkinliğin sunucusu, gelin ile damadı oyunlu bir yarışmaya dahil ediyor. Dolgun eteği ve gelin topuzu ile ışıltılı bir elbise giyen gelin oyununun kazananı oluyor.

Kameraya yansıyan görüntülerde, gelin oyundaki görevini tamamladıktan sonra bir kolunu kaldırarak bitirdiğini belli ediyor. Yanındaki kadın ise alkışlamaya başlıyor.

Kaybettiğini fark eden takım elbiseli damat, kendisinin de görevi tamamladığını bildirmek üzere kolunu isteksizce kaldırıyor ve dönüp yeni karısına bakıyor.

Yenildiği gerçeğiyle yüzleşen damatın öfkelendiği görülüyor ve sol yumruğuyla gelinin kafasına sert bir şekilde vuruyor.

Gelin, bir elini alnına koymadan önce başını eğerek sahnenin solunda sendeliyor. Bunun üzerine gelin iki kadın tarafından sahneden indiriliyor.

Bu arada, damadın yanında duran adamın telefonunu cebinden çıkarıp kurcalamadan önce şaşkınlıkla gülümsediği görülüyor.

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