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Nikahtan önce sandığa gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Sarıyer’de düğünleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını kullanan çift yoğun ilgi gördü.

Sarıyer’de düğünleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını kullanan çift yoğun ilgi gördü. Çift, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.
Onur ve Büşra Çam çifti, düğün töreni öncesi vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Sarıyer’de bulunan Dumlupınar İlkokulunun yolunu tutu. Çam çifti alkışlar eşliğinde gelin ve damatlıkla oy kullanacakları salona girdi. Oylarını kullanan çift, oy pusulasını 2147 nolu sandığa birlikte attı. Sandık görevlilerinin “Düğüne biz de davetli miyiz?" sözleri üzerine çift "Evet” yanıtını verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çift, daha sonra alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.

“Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık”
İki heyecanı birlikte yaşadığını söyleyen Onur Çam, ”Bugün buraya eşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Oy kullanmayan bütün vatandaşları da oy kullanmaya davet ediyoruz. Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık. Hem seçim heyecanı hem de birazdan düğüne yetişeceğiz. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun. Bir oy bile olsa bizim için yeterli. Buradan Kağıthane Nurtepe’ye geçeceğiz, düğünümüzü yapacağız” şeklinde konuştu.

“Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım, irademize sahip çıkalım”
Vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Büşra Çam ise, “Biz bugün gelin ve damat olarak vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım, irademize sahip çıkalım. İşi ehline verelim, tüm İstanbul için hayırlı olsun. Buradan düğüne, nikaha yetişeceğiz. Burada biz misafirlerimizden önce sandık başına gidin, sonra düğüne gidelim diye rica ettik. İnşallah hayırlısı olsun” dedi.
Gelin arabasının arkasına “ömrümün en özel seçimi” yazdıran çift, oylarını kullandıktan sonra düğünlerinin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

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