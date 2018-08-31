Nikaragua, BM insan hakları yetkililerini ülkeden gönderiyor

MANAGUA (AA) - Nikaragua'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülke geneline yayılan insan hakları ihlallerinden hükümeti sorumlu tuttuğu raporunun ardından BM insan hakları yetkililerini sınır dışı edeceği bildirildi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Nikaragua'da hükümet karşıtı protestoların başladığı 18 Nisan'dan 18 Ağustos'a kadarki dönemde işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin yayımladığı raporun ardından Nikaragua hükümeti, BM insan hakları yetkililerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

Ülkedeki BM insan hakları yetkililerinden biri, ekibe ülkeden ayrılmalarının söylendiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 Eylül'de Nikaragua'daki durumu görüşeceğini ifade etti.

Öte yandan raporun, ön yargılı olduğunu savunan Nikaragua hükümeti, yetkisini aşmakla suçladığı BM ekibinin, ülkedeki insan hakları durumunu değerlendirmek için değil krizi sona erdirmek için çalışan bir komisyona eşlik etmek üzere davet edildiğini belirtti.

Ülkedeki insan hakları ihlallerinden hükümetin sorumlu tutulduğu raporda, uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği ve polisin orantısız güç kullandığı vurgulanmıştı.