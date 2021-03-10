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Nikaragua'da yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!

10.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Nikaragua'da yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!

Nikaragua'da yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle Chinandega şehri külle kaplandı.

Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 140 kilometre kuzeybatısında yer alan San Cristobal Yanardağı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Chinandega şehrini kül kapladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, San Cristobal Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle vatandaşların endişelenmemesini isteyerek, yanardağın olağan patlamalarından birini yaşandığını ifade etti.

Dün öğle saatlerinde Chinandega şehrinde, sokakların ve arabaların külle kaplandığı kaydedildi.

San Cristobal’da tek büyük bir patlamanın gerçekleştiği ve dağın yaklaşık yarım saat gaz ve kül püskürttüğü belirtildi.

Hala aktif olan San Cristobal Yanardağı'nın dönem dönem faaliyete geçtiği biliniyor.

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