MANAGUA (AA) - Nikaragua hükümetince, ülkede bu yıl en az 8 kişinin ölümüne neden olan dang hummasının yayılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Nikaragua Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, bu yıl dang humması nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve doğrulanmış dang humması vakası sayısının 2 bin 232 olduğu belirtilerek halk, salgına karşı uyarıldı.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, hükümetin, dang humması virüsünü bulaştıran "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin yayılmasına karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Murillo, yetkililerin, dezenfeksiyon ve sivrisineklerin üreme alanlarını yok etme çabalarını artırdığını ifade etti.

Virüs nedeniyle bu yıl yaklaşık 55 bin kişinin hastalandığından endişe ediliyor.

- Çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

Dang humması virüsü, insanlara "Aedes aegypti" türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.