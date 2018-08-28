Nikaragua'da gazetecinin şüpheli ölümüyle ilgili davada karar

MANAGUA (AA) - Güney Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı başlayan geniş çaplı protestolar sırasında cep telefonuyla canlı yayın yaparken öldürülen gazeteci Angel Gahona ile ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme, şüpheliler Brandon Lovo (19) ve Glen Slate'i (20) cinayet suçundan 20 ila 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Ancak Gahona'nın dul eşi Migueliuth Sandoval, mahkum edilen kişilerin masum olduğunu, kocasının polis kurşunuyla öldürüldüğünü savundu.

Cinayete ilişikin video görüntülerinde eşinin bir bankanın içinde gösterici olduğu iddia edilen kişileri kayda alırken açılan ateşte hayatını kaybettiğine, bu sırada etrafında çok sayıda polis bulunduğuna işaret eden Sandoval, "Savcılığın mahkemeye çıkardığı 18 tanıktan hiçbiri kocamı bu kişilerin öldürdüğünden emin olduklarını söyleyemedi. Karar bizi tatmin etmedi çünkü katiller hala dışarıda ve iki masum kişi haksız yere hüküm giydi." dedi.

Angel Gahona, 21 Nisan'da Karayip Denizi kıyısındaki Bluefileds şehrinde gösteriler sırasında Facebook üzerinden canlı yayın yaparken başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH), 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, nisan ayında başlayan gösterilerde 448 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

