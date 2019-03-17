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Nikaragua'da olaylı gösteri

17.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Nikaragua'da muhalefetin düzenlediği protesto gösterisini engelleyen güvenlik güçleri, yüzden fazla hükümet karşıtını gözaltına aldı.

Nikaragua'da olaylı gösteri

Nikaragua'nın başkenti Managua'da Cumartesi günü toplanan hükümet karşıtı göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis protestoları görüntülemeye çalışan gazetecilerin teknik ekipmanlarına da el koydu.

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre, protestolar nedeniyle 107 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında eski gerilla savaşçısı Mónica Baltodano ve kız kardeşi Sofia Arce'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya yönelik düzenlenen gösteriler nedeniyle 2018 yılının nisan ayından bu yana yüzlerce hükümet karşıtı tutuklandı. Bunların birçoğu "terörizm" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı. İnsan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre, protestoları bastırmak için düzenlenen girişimlerde geçen Ekim ayına kadar en az 325 kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua hükümeti krizden çıkış yolu bulabilmek amacıyla muhalefet ile diyalog çalışmalarına başladmıştı. Bu bağlamda geçen Şubat ayında yüzlerce tutuklu serbest bırakılmıştı. Geçen cuma günü ise 50 tutuklunun daha "bağışlanacağı" ya da tutukluluklarının ev hapsine dönüştürüleceği açıklanmıştı.

Ortega karşıtları, 1934-1979 yılları arasındaki iktidardaki sağcı Somoza ailesine karşı direnişin başındaki isim olan Ortega'nın ve aynı zamanda eşi olan Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun giderek daha otoriter bir yönetim sergilediğini savunuyor. Ayrıca Ortega ailesinin, yolsuzluk yaptığını ve akrabalarını kayırdığını iddia ediyor.

Hükümet karşıtlarının hedefi 2021 yılında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin Mart 2019'a çekilmesi. 73 yaşındaki Ortega ise bu talebe karşı çıkıyor.

AFP/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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