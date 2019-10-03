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Nikaragua'da yerlilere saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Nikaragua'da yerlilere saldırı: 3 ölü

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da yerli topluluk Masmalaya'ya düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Miskito yerlilerinden Masmalaya kabilesinin yerleşim yerine çarşamba günü silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini, çok sayıda evin ve bir kilisenin ateşe verildiğini açıkladı.

Olayda bir yerlinin ve 2 saldırganın öldüğünü aktaran yetkililer, ertesi gün saldırıyı düzenledikleri şüphesiyle 8 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Son yıllarda, kuzey Karayiplerde yaşayan çok sayıda yerli topluluğa yönelik saldırılarda artış görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nikaragua saldırı yerli topluluk

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