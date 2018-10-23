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Nikaragua'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 oldu

Nikaragua'da, şiddetli yağışın neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, bir aydır devam eden yağış 150 binden fazla aileyi etkiledi.

Yağış nedeniyle, ülkenin kuzeyinde meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Yetkililer birçok kişinin, sel bölgesinden kaçmak için nehirden geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Nikaragua hükümeti, geçen hafta selin meydana geldiği Pasifik kıyılarındaki 6 bölgede kırmızı alarm ilan etmişti.

Meteoroloji yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nikaragua sel şiddetli yağış

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