Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da hükümet, sosyal güvenlik reformlarına karşı başlatılan protestoların geçen yıl büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüştüğü ülkede siyasi açmazın çözümüne yönelik muhalefet ile yürütülen müzakerelerin gündem maddelerini duyurdu.
Nikaragua Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakerelerde seçim kurumlarının güçlendirilmesi, adalet, cezaevindeki bazı göstericilerin serbest bırakılması, uluslararası yaptırımların askıya alınması dahil birçok konunun ele alınacağı belirtildi.
Açıklamada, genel seçimlerin 2021'de yapılacağı ifade edilerek hükümetin "Nikaragua'da anayasal düzene saygıyı ve demokrasiyi güçlendirmeye bağlılığı" vurgulandı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Müzakerelere ilişkin yol haritası üzerinde de geçen hafta anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.
Ülkede muhalefet geçen yılki gösteriler sırasında Ortega'nın görevi bırakmasını ve erken seçim düzenlenmesini talep ediyordu. Geçen ay sonunda Ortega yönetimi bir grup tutuklu göstericiyi serbest bırakmıştı.
Nikaragua'da Katolik piskoposlar önceki gün müzakerelere gözlemci statüsünde katılmayacaklarını açıklamıştı.
- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.
Hükümet karşıtı protestoların geçen eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
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