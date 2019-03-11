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Nikaragua'daki siyasi açmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, hükümet siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça müzakerelere geri dönmeyeceklerini duyurdu

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirdi.

Öğrenciler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin oluşturduğu muhalif ittifak tarafından yapılan açıklamada, Yurttaş İttifakı'nın, "siyasi tutukluların serbest bırakılması ile baskı altında tutma ve adam kaçırmalara bir son verilmesi" yönündeki talepleri ifade edildi.

İttifak, taleplerinin, geçen yıl nisanda patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olarak tutuklanan yaklaşık 770 kişinin tamamının ya da bazılarının serbest bırakılması için yapılıp yapılmadığını belirtmedi.

Muhalefet, aynı zamanda, protestocuların ailelerine karşı rahatsız edici tutumların ve tutuklulara yönelik "acımasız ve insanlık dışı muamelenin" sona ermesini istediklerini kaydetti.

Hükümetten, muhalefetin açıklamasına henüz yanıt gelmedi.

- Müzakerelerin gündem maddeleri

Hükümet, dün, sosyal güvenlik reformlarına karşı başlatılan protestoların geçen yıl büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüştüğü ülkede siyasi açmazın çözümüne yönelik muhalefet ile yürütülen müzakerelerin gündem maddelerini duyurmuştu.

Nikaragua Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakerelerde seçim kurumlarının güçlendirilmesi, adalet, cezaevindeki bazı göstericilerin serbest bırakılması, uluslararası yaptırımların askıya alınması dahil birçok konunun ele alınacağı belirtilmişti.

Açıklamada, genel seçimlerin 2021'de yapılacağı ifade edilerek, hükümetin "Nikaragua'da anayasal düzene saygı ve demokrasiyi güçlendirmeye bağlılığı" vurgulanmıştı.

- Yurttaş İttifakı görüşmeleri 27 Şubat'ta başlamıştı

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Müzakerelere ilişkin yol haritası üzerinde de geçen hafta anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Ülkede muhalefet geçen yılki gösteriler sırasında Ortega'nın görevi bırakmasını ve erken seçim düzenlenmesini talep ediyordu. Geçen ay sonunda Ortega yönetimi bir grup tutuklu göstericiyi serbest bırakmıştı.

Nikaragua'da Katolik piskoposlar cuma günü müzakerelere gözlemci statüsünde katılmayacaklarını açıklamıştı.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, geçen yıl 16 Mayıs'tan 9 Temmuz'a kadar, Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Ortega Nikaragua

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