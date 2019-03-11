Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirdi.

Öğrenciler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin oluşturduğu muhalif ittifak tarafından yapılan açıklamada, Yurttaş İttifakı'nın, "siyasi tutukluların serbest bırakılması ile baskı altında tutma ve adam kaçırmalara bir son verilmesi" yönündeki talepleri ifade edildi.

İttifak, taleplerinin, geçen yıl nisanda patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olarak tutuklanan yaklaşık 770 kişinin tamamının ya da bazılarının serbest bırakılması için yapılıp yapılmadığını belirtmedi.

Muhalefet, aynı zamanda, protestocuların ailelerine karşı rahatsız edici tutumların ve tutuklulara yönelik "acımasız ve insanlık dışı muamelenin" sona ermesini istediklerini kaydetti.

Hükümetten, muhalefetin açıklamasına henüz yanıt gelmedi.

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