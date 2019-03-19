Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ile devam eden barış görüşmelerini durdurma kararı aldı.

Yurttaş İttifakı'ndan yapılan açıklamada, cumartesi günü, 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması için düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 164 kişinin gözaltına alınmasından dolayı hükümetin kınandığı belirtildi.

Hükümetle yürütülen görüşmelerin bir sonuç vermediğine işaret edilen açıklamada, barış görüşmelerinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı ile Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri arasında 27 Şubat'ta başlayan uzlaşı görüşmeleri, muhaliflerin 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması talebi üzerine bir süre askıya alınmış, taraflar daha sonra görüşmelere devam etme konusunda anlaşmıştı.

Yurttaş İttifakı, Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirmişti.