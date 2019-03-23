Nikaragua'daki siyasi açmaz

Solis, böyle bir anlaşma ile hükümet karşıtı protestoların başladığı geçen nisan ayından bu yana tutuklanan 802 kişinin tamamının, sınırsız özgürlüğe sahip olacağını ve haklarındaki suçlama ve davalarının düştüğünü göreceğini söyledi.

Siyasi çıkmazın çözülmesi hedefiyle hükümetle görüşmelerde müzakerecilik yapan ittifakın ana liderlerinden Azahalea Solis, yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana ev hapsinde tutulan 162 kişiye, önerilen bir anlaşma çerçevesinde daha fazla koşulsuz özgürlük verilebileceğini savundu.

Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı, tutuklu 802 kişinin tamamının serbest bırakılması konusunda anlaşmalara varmak için bir yol haritası çizdi ve tutuklu listelerinin, hükümet ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu tarafından belirlenen isimlerle karşılaştırılması gerektiğini belirtti.

Muhalefet ittifakı olarak "özgür, erken ve gözlenen seçimler" istediklerini vurgulayan Solis, Yurttaş İttifakının, polisin, hükümet karşıtlarını tutuklamaya son vermesini talep ettiğini zira aksi taktirde "tutuklu listesinin artmaya devam edeceğini" kaydetti.

Muhalefet müzakerecisi Mario Arana da hükümetin, hafta sonu veya gelecek hafta başında mahkumlardan ilk grubu serbest bırakmasını beklediğini söyledi ancak Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti, buna ilişkin bir taahhütte bulunmadı.

Devlet Başkanı Ortega ise katıldığı bir siyasi etkinlikte, "Hepimiz aynı düşünmüyoruz. İdeolojilerimize ve farklılıklarımıza rağmen adı barış olan kutsal bir hedef etrafında toplanmalıyız." dedi.

Eylemler nedeniyle bugüne dek 640 kişinin tutuklandığı, 162 kişinin ise bir tür ev hapsinde olduğu belirtiliyor.

- Hükümet ile muhalefet arasındaki müzakere süreci

Yurttaş İttifakı ile Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri arasında 27 Şubat'ta başlayan uzlaşı görüşmeleri, muhaliflerin 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması talebi üzerine bir süre askıya alınmış, taraflar 14 Mart'ta görüşmelere devam etme konusunda anlaşmıştı.