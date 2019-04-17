Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, muhalif aktivistlerin geçen yılki yönetim karşıtı gösterilerin yıl dönümünde düzenlemeyi planladığı yürüyüşe izin vermezken muhalefet bu konuda ısrarını sürdürüyor.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, 18 Nisan'da başkent Managua'da yapılması planlanan yürüyüş ve mitinge izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, yürüyüş için başvuru yapan isimlerden ikisinin kamu düzenini ihlal suçu işlemiş kişiler olduğu, dolayısıyla başvurunun yasal gereklerinin yerine getirilmediği belirtildi.

Başvuruyu yapan Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik koalisyonun sözcüsü Silvia Gutierrez ise yürüyüşün yasağa rağmen planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün yaptığı açıklamada, hükümeti yıl dönümünde yapılacak gösterilerde muhalif protestoculara karşı aşırı güç kullanılmaması konusunda uyarmıştı. Bachelet, "Gösterilere yapılacak müdahalenin daha şiddetli bir tepkiyi tetikleyebileceğinden endişeliyim." ifadesini kullanmıştı.