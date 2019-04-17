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Nikaragua'daki siyasi açmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Emniyet, hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde planlanan yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı - Muhalifler, yürüyüşün yapılması konusundaki ısrarını sürdürüyor

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, muhalif aktivistlerin geçen yılki yönetim karşıtı gösterilerin yıl dönümünde düzenlemeyi planladığı yürüyüşe izin vermezken muhalefet bu konuda ısrarını sürdürüyor.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, 18 Nisan'da başkent Managua'da yapılması planlanan yürüyüş ve mitinge izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, yürüyüş için başvuru yapan isimlerden ikisinin kamu düzenini ihlal suçu işlemiş kişiler olduğu, dolayısıyla başvurunun yasal gereklerinin yerine getirilmediği belirtildi.

Başvuruyu yapan Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik koalisyonun sözcüsü Silvia Gutierrez ise yürüyüşün yasağa rağmen planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün yaptığı açıklamada, hükümeti yıl dönümünde yapılacak gösterilerde muhalif protestoculara karşı aşırı güç kullanılmaması konusunda uyarmıştı. Bachelet, "Gösterilere yapılacak müdahalenin daha şiddetli bir tepkiyi tetikleyebileceğinden endişeliyim." ifadesini kullanmıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl 18 Nisan'da büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet karşıtı protestolar Nikaragua

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