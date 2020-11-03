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Nikaragua’yı Eta Kasırgası vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Nikaragua’yı vuran Eta Kasırgası nedeniyle Puerto Cabezas genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Nikaragua’yı vuran Eta Kasırgası nedeniyle Puerto Cabezas genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kent genelinde ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken çok sayıda evin çatısı uçtu.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua’yı Eta Kasırgası vurdu. Afet Yönetimi Kurumu Başkanı Guillermo Gonzalez, kasırganın Puerto Cabezas limanı yakınlarında karaya çıktığını, evlerin çatılarını uçurduğunu belirti. Kasırganın etkisiyle ağaçların ve elektrik hatlarının devrildiğini aktaran Gonzalez, şiddetli yağışların sellere yol açtığını bildirdi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise Eta’nın "aşırı derecede tehlikeli" Kategori 4 seviyesinde olduğunu, ülkeye "felakete yol açacak" rüzgarlar getirdiğini belirtti. Puerto Cabezas’ta şehir genelinde elektrik kesintisi olduğu ve hükümet tarafından daha önceden hazırlanan barınakların kapasitesinin dolduğu ifade edildi. Yerel yetkililer, Nikaragua’nın Atlantik kıyısındaki en savunmasız köylerde yaşayan balıkçılar da dahil olmak üzere en az 3 bin ailenin tahliye edildiğini duyurdu.
Fırtınanın Çarşamba sabaha kadar iç bölgelere doğru hareket etmesi ve Perşembe günü Honduras’ı vurması bekleniyor.

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