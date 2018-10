Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor oldu!

Nike, Royal Never Give Up'ın dünyaca ünlü nişancısı Uzi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor olmuş oldu. Uzi bu anlaşma ile bu sene Los Angelas Lakers forması giyecek olan süper star Lebron James ve Çinli aktör Bai Jingting'in yer alacağı bir reklam kampanyasının içinde yer alacak. Nike Basketball’ın açıklamasında şirketin anlaşılan ünlü isimlerin LeBron James’in “Dribble &” isimli kampanyasını öne çıkaracağı söyleniyor. Uzi, aktör Bai Jingting ve LeBron James markanın “Shut Up and Dribble” isimli belgeselinde de yer alacak. Reklamda Uzi’yi üzerinde “Dribble & Carry” yazan siyah bir tişört ile görüyoruz. Bildiğiniz üzere buradaki Carry kelimesi League of Legends karşılaşmalarında sıklıkla kullanılıyor.