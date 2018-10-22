SPOR

Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 22.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Nike, Royal Never Give Up'ın yıldız nişancısı Uzi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor oldu!

Nike, Royal Never Give Up'ın dünyaca ünlü nişancısı Uzi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor olmuş oldu. Uzi bu anlaşma ile bu sene Los Angelas Lakers forması giyecek olan süper star Lebron James ve Çinli aktör Bai Jingting'in yer alacağı bir reklam kampanyasının içinde yer alacak. Nike Basketball’ın açıklamasında şirketin anlaşılan ünlü isimlerin LeBron James’in “Dribble &” isimli kampanyasını öne çıkaracağı söyleniyor. Uzi, aktör Bai Jingting ve LeBron James markanın “Shut Up and Dribble” isimli belgeselinde de yer alacak. Reklamda Uzi’yi üzerinde “Dribble & Carry” yazan siyah bir tişört ile görüyoruz. Bildiğiniz üzere buradaki Carry kelimesi League of Legends karşılaşmalarında sıklıkla kullanılıyor.

PARTNERBol bol yiyin diyemem! Çünkü...Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...
TSM yeni koçunu açıkladı!TSM yeni koçunu açıkladı!
DreamHack'in yeni durağı Dallas oldu!DreamHack'in yeni durağı Dallas oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor nike Uzi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimini çıldırtan talep!

Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimini çıldırtan talep!

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor

Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor oldu!

Nike ilk kez bir espor oyuncusuna sponsor oldu!

TSM yeni koçunu açıkladı!

TSM yeni koçunu açıkladı!

DreamHack'in yeni durağı Dallas oldu!

DreamHack'in yeni durağı Dallas oldu!

Cloud9'a 50 milyon dolarlık yatırım!

Cloud9'a 50 milyon dolarlık yatırım!

PUBG severlere kötü haber!

PUBG severlere kötü haber!

Gordon Hayward Riot Games reklamında boy gösterdi!

Gordon Hayward Riot Games reklamında boy gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.