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Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

Amerikan spor giyim markası Nike'ın piyasaya sürdüğü yeni spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazısını andıran bir logonun kullanılması Müslümanların tepkisine yol açtı - "Change.org" adlı internet sitesinde kampanya başlatan ve 14 bine yakın imza toplayan Müslümanlar, şirkete söz konusu ayakkabı modelini piyasadan çekmesi ve satılan ürünleri geri çağırması için çağrıda bulundu

Amerikan spor giyim markası Nike'ın piyasaya sürdüğü yeni spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazısını andıran bir logonun kullanılması Müslümanların tepkisine yol açtı.

"Change.org" adlı internet sitesinde başlatılan kampanyada Nike'ın yeni Air Max serisinin altına yerleştirdiği logolarda Arapça "Allah" yazısını andıran simgeler olduğuna dikkat çekildi.

Nike'a söz konusu seriyi piyasadan çekme ve satılan ürünleri geri çağırma çağrısı yapılan kampanyada yaklaşık 14 bin imza toplandı.

Kampanyayı başlatan Saiqa Noreen, kampanya sayfasında, "Nike'ın Allah ismini bir ayakkabının üzerinde bulunmasına izin vermesi çirkin ve korkunç. Bu Müslümanlara karşı bir saygısızlık ve oldukça rahatsız edici, aynı zamanda İslam'ı da küçümseyici." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bir Nike yetkilisi, söz konusu logonun Air Max markasının bir versiyonu olarak tasarlandığını vurgulayarak, "Nike, tüm dinlere saygılıdır ve bu konudaki endişeleri ciddiye alıyoruz. Söz konusu logo, Air Max markasının stilize edilmiş bir sunumu olması için tasarlandı. Buradaki tek amaç Air Max markasını yansıtmak." görüşünü paylaştı.

Nike, 1997'de piyasaya sürdüğü bir ayakkabı serisinde de benzeri bir eleştiri ile karşılaşmış ve ürünlerin satışını durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD müslümanlar Nike

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