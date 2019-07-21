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Nikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, çevre kirliliğine neden olan Nikita Deresi, ıslah edilmeyi bekliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Temsilcisi Bülent Özgen, Nikita Deresi ıslahının, sel veya taşkın yaşanmadan bir an önce yapılması gerektiğini savundu.

Nikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyor

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, çevre kirliliğine neden olan Nikita Deresi, ıslah edilmeyi bekliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Temsilcisi Bülent Özgen, Nikita Deresi ıslahının, sel veya taşkın yaşanmadan bir an önce yapılması gerektiğini savundu.
Kirliliğiyle gündeme gelen, 2013 yılında balık ölümleri yaşanan, geçen yıl Sarımsaklı sahilinde denizin kapkara olmasına yol açan Ayvalık ilçesindeki Nikita Deresi'nin ıslahı için ödenek beklendiği öğrenildi. Sudaki arsenik oranı yüksek çıkan Nikita Deresi'nde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın girişimiyle DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nce, 2018 yılı Mayıs ayında, vidanjörlerle deredeki kirli su çekildi. 2 gün içinde 810 ton kirli suyun çekildiği deredeki kirliliğin önlenmesi için kirleticilerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılıp, önüne geçilmesi gerekiyor. Keremköy civarından doğan Nikita Deresi, Ayvalık Ovası ve ilçe merkezi içerisinden geçerek Ege Denizi'ne dökülüyor.
'BÜTÜN BUNLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR'
Derenin ıslahı ile ilgili planlama olup olmadığı yönünde DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü'nden bilgi isteyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, verilen cevapta, Nikita Deresi, güzergahı, Küçükköy Mahallesi ve yazlık sitelerin taşkın zararlardan korunması maksadıyla hazırlanan Nikita Deresi taşkın kontrol istikşaf raporunda yapılacakların belirlendiği ve ödenek beklendiğinin belirtildiğini açıkladı. Özgen, "Türkiye Tabiatını Koruma Derneğinin Ayvalık Temsilciliği olarak, yakın zamanda yaşadığımız hortum olayı, Düzce'de meydana gelen sellerin insan hayatına mal olduğunu hatırlatırım. Bütün bunlar iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de Nikita Deresi'nin ıslahı biran önce yapılmalıdır" dedi.
DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü'nün Nikita Deresi Taşkın Kontrol İstikşaf raporunda; kargir duvar kanalı, beton ağırlıklı duvar kanalı, kazık duvarlı kanal, şevleri taş tahkimatlı trapez kanal ile menfez ve 5 köprü yapılması öneriliyor. 2019 yılı Yatırım ve Uygulama Programı'nda yer alan Balıkesir- Ayvalık Nikita Deresi Islahı Proje Hazırlanması işinin bütçe imkanları çerçevesinde ihale edilebilmesi halinde iş kapsamında Nikita Deresi'ne ait taşkın kontrol projesinin hazırlanmasının planlandığı belirtiliyor.

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Nikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyorNikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyorNikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyorNikita Deresi ıslah edilmeyi bekliyor

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