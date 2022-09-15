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Nikol Paşinyan karşıtı protestocular meclis binası önünde toplandı! Ermenistan'da hareketli anlar...

15.09.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'la cephe hattında yaşanan ve kayıplar verilen çatışmaların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, Erivan'daki meclis binası önünde toplandı. Paşinyan’a slogan atarak istifa çağrısı yapan öfkeli kalabalık meclis binasının kapılarını kırmaya çalıştı.

Nikol Paşinyan karşıtı protestocular meclis binası önünde toplandı! Ermenistan'da hareketli anlar...

Ermenistan'daki NEWS.am haber ajansında yer alan habere göre, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları gündüz saatlerinde meclis önünde toplandı ve Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösterdi.

Protestocular Paşinyan'a güvenoyu verilmemesini isteyerek hükümetin istifasını talep etti. Ermenistan polisi, protestocuları önlemek için meclis girişindeki sokağı trafiğe kapattı. Gün içinde yaşanan gerginliğin ardından akşam saatlerinden itibaren meclis önündeki gösterici sayısı arttı.

KAPILARI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların önünde toplandıkları meclis binasının kapılarını kırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, Başbakan Nikol Paşinyan’a slogan atarak istifa çağrısı yapan protestocuların, polis bariyerini aşmaya çalışması yer alıyor.

Paylaşımlarda, Paşinyan'ın dün mecliste yaptığı konuşmasındaki Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istediği şeklindeki ifadelere göstericilerin tepki gösterdiği belirtiliyor.

Göstericiler salı günü de Parlamento binasının dışında protesto düzenlemişti.

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'105 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ'

Bugün Ermenistan Parlamentosunda konuşma yapan Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin, Rusya’dan askeri yardım istediklerini belirtmişti.

Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini dile getirmişti.

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Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü.” ifadesini kullanmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan istifa gösteri
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