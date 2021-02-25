Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Ermenistan’daki darbe girişimi ve yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Nikol Paşinyan ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Şimdi, Nikol Paşinyan kaç yaşında sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

1 Haziran 1975 İcevan doğumlu olan Nikol Vovayi Paşinyan, Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editördür. 8 Mayıs 2018 yılında ise Paşinyan Ermenistan başbakanı olarak göreve başladı. Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okuduğu sırada siyasi faaliyetleri sebebiyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan’ın devamsızlığı gerekçe gösterilmişti. Uzaklaştırma sebebinin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürülmüştü. 2000 senesinde Haykakan Jamanak’ın baş editörüyken farklı kişilere karşı karalama ve iftira suçundan mahkum edilmişti. Haykakan Jamanak’ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı eleştirel bir tutum içerisinde olmuştu.

2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan’ı destekleyen ve Petrosyan’ın 2008 seçimlerini kaybetmesinin ardından sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesiyle arama kararı çıkarıldı, 2009 yılında teslim oldu ve tutuklandı. Paşinyan 2 sene sonra afla serbest kaldı. 2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, 2018 yılında Sarkisyan hükümetine istifa çağrısına liderlik etti. Ardından Sarkisyan kendisiyle görüşme kararı aldı ve görüşme televizyondan canlı yayınlandı. Programın sonunda ise Sarkisyan yayını terk etti. 2018 yılında görevinden istifa eden ve son seçimlerde yeniden Başbakan seçilen Paşinyan, döneminde demokrasi, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konusunda gelişme kaydetti. Öte yandan ülke ekonomisi de büyüme gösterdi. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan’a karşı yaşanan yenilgi ve Karabağ’dan çekilmeyle alakalı ateşkes imzaladığı için kendisine protestolar düzenlendi.