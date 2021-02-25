HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

25.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep eden bir bildiri yayımlamasının ve Paşinyan’ın ilk yaptığı açıklamada “Bu bir askeri darbe girişimidir” diyerek destekçilerini meydana çağırmasının ardından Paşinyan ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Nikol Paşinyan kimdir, kaç yaşındadır? Paşinyan’ın eşi kimdir? İşte detaylar…

Ermenistan’daki darbe girişimi ve yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Nikol Paşinyan ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Şimdi, Nikol Paşinyan kaç yaşında sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

1 Haziran 1975 İcevan doğumlu olan Nikol Vovayi Paşinyan, Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editördür. 8 Mayıs 2018 yılında ise Paşinyan Ermenistan başbakanı olarak göreve başladı. Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okuduğu sırada siyasi faaliyetleri sebebiyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan’ın devamsızlığı gerekçe gösterilmişti. Uzaklaştırma sebebinin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürülmüştü. 2000 senesinde Haykakan Jamanak’ın baş editörüyken farklı kişilere karşı karalama ve iftira suçundan mahkum edilmişti. Haykakan Jamanak’ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı eleştirel bir tutum içerisinde olmuştu.

thumbs_b_c_3c6b26ac610d839875854aa242c098c6

2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan’ı destekleyen ve Petrosyan’ın 2008 seçimlerini kaybetmesinin ardından sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesiyle arama kararı çıkarıldı, 2009 yılında teslim oldu ve tutuklandı. Paşinyan 2 sene sonra afla serbest kaldı. 2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, 2018 yılında Sarkisyan hükümetine istifa çağrısına liderlik etti. Ardından Sarkisyan kendisiyle görüşme kararı aldı ve görüşme televizyondan canlı yayınlandı. Programın sonunda ise Sarkisyan yayını terk etti. 2018 yılında görevinden istifa eden ve son seçimlerde yeniden Başbakan seçilen Paşinyan, döneminde demokrasi, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konusunda gelişme kaydetti. Öte yandan ülke ekonomisi de büyüme gösterdi. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan’a karşı yaşanan yenilgi ve Karabağ’dan çekilmeyle alakalı ateşkes imzaladığı için kendisine protestolar düzenlendi.

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimiSon Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Paşinyan’ın eşi ise YSU’da tanıştığı gazeteci Anna Hakobyan’dır. Çiftin üç kız ve bir erkek çocuğu bulunuyor. Paşinyan, yerli Ermenicesine ek olarak Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Paşinyan, 2020 yılının Haziran ayında ailesiyle beraber Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu. 45 yaşında olan Paşinyan, 8 Mayıs 2018 yılında Karen Karapetyan’ın yerine Ermenistan Başbakanı olarak göreve geldi. Paşinyan’ın kendisinin ve ailesinin Ermenis Apostolik Kilisesi üyesi olduğu biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Ağaca tırmanıp keşif yapan teröristin ifadesi ortaya çıktıAğaca tırmanıp keşif yapan teröristin ifadesi ortaya çıktı
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Elektrik kesintisi listesi 25 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

25 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum

Ağaca tırmanıp keşif yapan teröristin ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Genç kız dehşeti yaşadı! Yoldan geçen kişi yumruk atıp, gitti

Genç kız dehşeti yaşadı! Yoldan geçen kişi yumruk atıp, gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.