Nikol Paşinyan: Siyasi kriz yaşayan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı

Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçilerine seslenen Paşinyan, Ermenilerin darbeye izin vermeyeceğini söyledi. Paşinyan, "İstifama ancak halk karar verebilir çünkü beni halk seçti" dedi.

Dağlık Karabağ savaşından bu yana ülke içerisinde siyasi krizle karşı karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.

Muhalefet ittifakı Vatan Kurtuluş Hareketi'nin destekçileri ise "Genelkurmay'a ve silahlı kuvvetlere destek verme" ve "hain Paşinyan hükümetini" istifaya zorlama çağrısıyla sokağa çıkmıştı.

Paşinyan'ın destekçileriyle karşıtları arasında yer yer gerginlikler yaşandı.

'İskender füzesi' krizi

Ordunun istifa bildirisini yayımlamasından önce Nikol Paşinyan'la Genelkurmay arasında "İskender füzesi" krizi yaşanmıştı.

Nikol Paşinyan 1in.am haber portalına verdiği mülakatta, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ savaşında Rus İskender füzelerinin neden kullanılmadığıyla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Sorduğu sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği soruları sormalı" demişti.

Paşinyan, röportajda bu silahların 80'lerin teknolojisi olduğunu söylemişti.

Gazeteye göre bunun üzerine Rusya Parlamentosu'nun alta kanadı Duma'nun Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksander Şerin, Paşinyan'ın Rus silahlarını eleştirerek kendisini suçsuz göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Rus İzvestiya gazetesinde yer alan bir habere göre de Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, daha önce bu gazeteye verdiği bir mülakatta füzelerin kullanılması için Paşinyan'dan birkaç kez izin istediklerini ancak Başbakan'ın uluslararası toplumun tepkisinden çekinerek buna izin vermediğini söyledi.